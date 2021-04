Zeeuwse Maud (16) debatteert zichzelf de landelijke televisie op: ‘Iemand onderuit halen met argumenten is zó lekker’

POLL Kapelse mondhygië­nis­ten boos over naam nieuw sportcen­trum: ‘Wij waren eerst met ‘De Bloesem’

9 april KAPELLE - De eigenaressen van Mondhygiënistenpraktijk De Bloesem in Kapelle zijn allesbehalve blij dat het nieuwe sportcentrum in het dorp óók ‘De Bloesem’ gaat heten. ,,Het is echt belachelijk. Er is totaal geen overleg geweest. We zitten al dertien jaar met deze naam in dezelfde straat als het gemeentehuis”, zegt Tina Kakebeeke. Zij en haar collega’s laten het er niet bij zitten.