Zeeuwse Kamerlid Joba van den Berg (CDA) weer op een verkiesbare plaats

Wethouder opnieuw in overleg over minder arbeidsmi­gran­ten Wissenker­ke

20 oktober WISSENKERKE - Of er inderdaad arbeidsmigranten in de oude mavo in Wissenkerke komen is nog geen uitgemaakte zaak. Omwonenden vinden 20 bewoners nog steeds te veel. Wethouder Adrie van der Maas gaat weer praten met de initiatiefnemer. ,,Wij hebben altijd gezegd dat we willen meewerken als er voldoende draagvlak is.”