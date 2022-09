Zeeuwse kalender over Kwadendamse ramen: ‘Maria verschrok d’r eigen lurp van de stemme van Gabriël’

De glas-in-loodramen uit 1927 zijn opvallende pronkstukken in de toch al prachtige Bonifaciuskerk van Kwadendamme, midden in het dorp. Ze zitten rondom in het gebouw, maar de vijftien opvallendste bevinden zich in en rond het koor.

De mannen bij Jozef, de vrouwen bij Maria

Van die ramen hebben er elf een bijbels tafereel, vertelt Hans de Vos. Hij is onder meer lector en koster in de kerk, en daarnaast geniet hij bekendheid als vertaler van de Bijbel in het Zeeuws. De combinatie ‘kerkramen’, ‘bijbelse taferelen’ en ‘Zeeuwse taal’ is voor hem dus een logische. ,,Het ging om elf ramen, dus dacht ik al snel aan een kalender voor volgend jaar. Ja, elf is er één te weinig, dat is waar. Maar er zijn wél nog vier gebrandschilderde ramen met andere afbeeldingen. Daar heb ik er dus ook nog één van genomen.”