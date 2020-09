Zeeuwse innovatie: een plastic mosselbak die volledig te recyclen is

video Kermisgan­gers Goes op 65 meter hoogte vast in grootste booster ter wereld

13:04 GOES - In Goes beleefden kermisgangers zaterdagavond een benauwd halfuurtje. De Airborne, de grootste booster ter wereld, stopte er plots mee, waardoor een aantal bezoekers een halfuur vastzat in een gondel van de 65 meter hoge attractie. Exploitant Willy Ordelman klom vervolgens zelf 32 meter naar boven om de passagiers uit hun benarde positie te bevrijden.