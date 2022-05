Zeeuwse illustrator live in actie tussen winkelend publiek: ‘Zal ik je een foto van mijn honden sturen?’

In Nieuwdorp neust een afvalcoach in je kliko: ‘Dit is geen burgertje pesten, maar helpen’

Inwoners van Nieuwdorp moeten niet raar opkijken als straks iemand op straat in hun kliko's loopt te neuzen. Het is dan een ‘afvalcoach’ van de gemeente, die kijkt of er geen spullen in zitten die er niet horen.

28 april