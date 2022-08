Zeeuwse gladiolen niet voor de sier

Het is een van de percelen van Kesselaar BV uit ’s-Gravenpolder. Het bedrijf teelt, naast plantuitjes, jaarlijks in totaal zo'n honderd hectare gladiolen. Die zijn niet bedoeld als sierbloemen. ,,Het gaat ons om de bollen”, zegt Martin Kesselaar. ,,Die worden wel voor de bloemproductie gebruikt.”

In het voorjaar worden pitten geplant, die in de zomer uitgroeien tot gladiolen. ,,De bloemen worden om de tien dagen ‘gekopt’, verwijderd”, zegt Kesselaar. Dat stimuleert de bollen om te blijven groeien. ,,Als ze de juiste maat hebben, gaan we ze oogsten. Dat zal vanaf oktober zijn.”

De droogte maakt het een lastig jaar. ,,Daardoor groeien ze minder hard. Maar we hebben het voordeel dat we pas in oktober of november oogsten. Als het in september regent, kunnen ze nog flink groeien. Er is dus nog niet echt paniek. Het zal toch wel een keer gaan regenen?”