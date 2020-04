Zeeuwse fotografe wint internationale prijs

Ilse van Loo-Re­mijn exposeert met een dubbel gevoel

18 april YERSEKE - ,,Ik heb er wel een beetje een dubbel gevoel bij", vertelt kunstenaar Ilse van Loo-Remijn terwijl ze bij ‘haar’ etalage in Yerseke staat. ,,Een zelfde soort etalage-expositie, Goes En Passant, ging niet door omdat we wilden voorkomen dat het te veel mensen naar de stad zou trekken."