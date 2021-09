Zeeuwse dominee hekelt diepe kloven in samenleving

Elke derde zondag van september houdt de Thomaskerk (550 leden) uit Zierikzee een startdienst. Deze keer in de enorme tuin van Ruben en Jeanine Colijn aan de Platteweg. ,,De derde kerkdienst in mijn tuin. Mijn vrouw las vorig jaar dat er een grote ruimte in de openbare lucht gezocht werd. Waarom niet in onze tuin, dacht ze. Alle keren is het mooi weer geweest. Het lijkt op een soort hagenpreek van vroeger. Je ziet medekerkgangers in de buitenlucht. Misschien houden we deze tuindienst wel in stand. Eén van de mooie dingen uit coronatijd.” De startdienst is het begin van het seizoenswerk van de kerk. Thema is dit keer: samen één. Niet alleen binnen de kerk zelf, ook naar de buitenwereld toe.