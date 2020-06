Zeeuwse docent gaat op de speed pedelec langs geslaagde leerlingen

Voor een diploma als hovenier kun je nu ook bij Scalda in Goes terecht

17:12 GOES - Voor een opleiding tot hovenier kun je met ingang van het nieuwe schooljaar ook bij Scalda Groen College in Goes terecht. De vakopleiding is gericht op mensen die nu al in de groene sector werken en een diploma willen halen, of willen omscholen tot hovenier.