Zeeuwse chef Thijs Meliefste kookt opnieuw op Tomorrowland

Zorgen over drukte op Stenevate in Heinkens­zand

18:31 HEINKENSZAND - ‘Voer een extra verkeerstelling uit op de Stenevate in Heinkenszand’. Daarvoor pleit de werkgroep Leefbaarheid van het dorp. Er is ongerustheid over de veiligheid omdat daar straks nog een tweede supermarkt komt.