Zeeuwse boer Bas uit Boer zoekt Vrouw krijgt aanzoek van ‘stadsmeisje’: Je hebt alles in je wat ik zoek

WOLPHAARTSDIJK - Een Zeeuwse boer in 's lands populairste televisieprogramma Boer zoekt Vrouw, dat gebeurt niet zo vaak. Reden voor de provincie om op een ludieke manier in te haken op het feit dat landbouwer Bastiaan van 't Westeinde uit Wolphaartsdijk met de hulp van Yvon Jaspers aan een vrouw probeert te komen.

De provincie heeft op haar Facebookpagina een fictieve vrouw onder de naam ‘Stadsmeisje’ een brief aan boer Bas laten schrijven. ‘Als stadsmeisje verlang ik naar wonen aan de kust, huisje, strandje en beestje’, valt te lezen. ‘In jouw video merkte ik op dat alles wat jij bent ook in je provincie zit. Bastiaan, je hebt alles in je wat ik zoek. Als Zeeuw ben je nuchter, ondernemend en avontuurlijk. Als Zeeuw ben je nuchter, ondernemend en avontuurlijk. De provinciegrens belemmert je niet om de wereld in te trekken. Je pioniert en zoekt oplossingen voor je bedrijf. Innovatie is een Zeeuw niet vreemd.’

Aan het eind van het Facebookbericht wordt de lezer verwezen naar een promotiewebsite over Zeeland met daarbij de mededeling dat de provincie volop kansen biedt op werk en natuurlijk het krijgen van verkering met een Zeeuwse boer of boerin. Of Boer Bas(tiaan) gecharmeerd is van het ‘stadsmeisje’ zullen we voorlopig niet weten. Hij mag tot na de laatste uitzending van dit seizoen niet met de pers praten.