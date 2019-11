Zeeuws hert van Haringvreter in trek voor kerstmenu

De jacht op de overtollige herten op het eiland in het Veerse Meer, in totaal 500 dieren, is vorige week gestart. Een deel van de herten gaat naar Pieter van Meel, die ook vlees van Schipholganzen en edelherten uit de Oostvaardersplassen heeft verkocht. Ook Boerschappen is nu ingestapt om te voorkomen dat er geen bestemming voor het vlees komt. Dat lijkt te lukken , want het Zeeuwse vlees vindt gretig aftrek. In het eerste uur dat de actie online stond, werden door het hele land al 150 pakketten verkocht.