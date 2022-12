Zeeland zamelt levensmiddelen en geld in voor Oekraïne

PORTRET Jan Kruijsse is de enige commer­ciële zeewier­snij­der van het land: ‘Het is mijn lust en mijn leven’

Jan Kruijsse uit Yerseke is de enige commerciële zeewiersnijder van het land. Bijna elke dag staat hij met zijn laarzen in het water. ,,De Oosterschelde is mijn portemonnee.”

12 december