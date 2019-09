Zeeland krimpt. Kapelle groeit. En dat blijft zo

Aan het Kerkplein in de kern Kapelle kijkt Ans Schilders tevreden uit haar raam. ,,Het is hier ontzettend fijn wonen”, zegt ze. ,,We wonen hier nu bijna 38 jaar”, vult haar man Rini aan. Hij is vrijwilliger in het Fruitteeltmuseum. ,,Ans zag een huis. We zijn erop af gegaan en het beviel meteen. De prijs was ook goed.”