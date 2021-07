‘Zeeland is heerlijk, maar in Den Haag kon ik mijn doelen behalen’

Waar in Zeeland groeide je op?

“Samen met mijn ouders en zus groeide ik in een heerlijk landelijke omgeving op in Baarsdorp, een klein gehuchtje onder de rook van Goes. Ik ging in eerste instantie gewoon naar de dorpsschool in ’s Heer Arendskerke, maar daarna heb ik speciaal onderwijs gevolgd. Ik ben drie maanden te vroeg geboren waardoor ik altijd veel gezondheidsproblemen had. Mijn longen zijn slecht, ik was vaak ziek. Daarnaast ben ik dyslectisch. Kortom, het was een uitdaging.”