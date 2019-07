Zeeland in de kopgroep: veel mensen met een arbeidsperking zijn aan werk geholpen

Rommelrou­te in Wolphaarts­dijk draait niet alleen om koopjes scoren

6 juli WOLPHAARTSDIJK - Tegenwoordig heeft bijna elke wijk of elk dorp wel een rommelroute, maar in 2009 was Wolphaartsdijk in Zeeland nog tamelijk uniek. Het concept, waarbij iedereen zijn tuin of stoep kan omtoveren tot rommelmarkt voor één dag, heeft in de afgelopen jaar niet aan kracht verloren. Sterker nog, het is volgens organisator Ilse Voorhoeve alleen maar leuker geworden.