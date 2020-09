Zeeland in Actie haalt 33.399 euro op voor KWF: ‘Ik weet zeker dat Theo trots op ons neerkijkt’

GOES - Géén Delta Ride for the Roses dit jaar, maar desondanks mag KWF Kankerbestrijding toch een mooi bedrag tegemoet zien uit Zeeland. Dankzij de sportieve prestaties van tientallen Zeeuwen heeft ‘Zeeland in Actie’ 33.399 euro opgehaald.

,,Tijdens deze hele actie hebben we Theo in gedachten gehouden. Ik weet zeker dat hij daar boven nu trots op ons neerkijkt. Daar ben ik echt van overtuigd”, zei Eddie Bogaert uit ‘s-Gravenpolder vlak voordat zijn mede-initiatiefnemer Martin Slingenberg in de tijdelijke KWF-winkel in Goes het eindbedrag bekendmaakte.

En met Theo heeft Bogaert het natuurlijk over de eind april overleden Theo Schouwenaar. ,,Hij was de steunpilaar onder de Delta Ride for the Roses. Op de dag dat hij werd begraven, stond ik te praten met iemand van KWF. Hij zei dat KWF miljoenen misliep door het coronavirus.” Bogaert besloot de Theo Schouwenaar-route te rijden en het ‘inschrijfgeld’ over te maken aan het goede doel.

Sportieve prestaties

Met de gedachte ‘als ik dat kan, kunnen anderen dat ook’ ontstond Zeeland in Actie. In drie maanden tijd leverden tientallen Zeeuwen een sportieve prestatie, waarvoor zij zich lieten sponsoren. ,,Een stel is van Middelburg in één dag naar het noordelijkste puntje van Nederland gefietst en een hardloper heeft het Grevelingenmeer rond gerend”, somt Slingenberg enkele prestaties op.

Mieke, de vrouw van Theo Schouwenaar, mocht de cheque in ontvangst nemen. ,,Ik ben vereerd. Theo zou er hartstikke tevreden over zijn.” Ze sprak haar bewondering uit over hoe de groot de actie is geworden. ,,Echt een sneeuwbaleffect.” Maryse van de Plasse van de KWF-afdeling Goes was bijna sprakeloos.. ,,Dit is gewoon fantastisch. Dit maakt ons extra gemotiveerd om deze week hier te staan met z’n allen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier de video van het livestream-evenement dat vrijdag 8 augustus werd gehouden voor Zeeland in Actie