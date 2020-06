Ze doen hun best, maar middelbare scholieren lukt het niet om 1,5 meter afstand te houden

Een week of acht zaten ze binnen en dat waren ze spuugzat. Maar sinds vorige week dinsdag mogen middelbare scholieren weer naar school. Dolblij zijn de meeste. Chillen met vrienden en vriendinnen, het leek wel een eeuw geleden. Maar op school troffen ze een andere wereld dan ze gewend waren: looproutes, spatschermen en stippen waar ze mogen staan. Handen wassen en ontsmetten is het probleem niet. Die 1,5 meter afstand houden wel, blijkt uit een rondgang. ,,Het is de moeilijkste opdracht die ze dit jaar van ons krijgen”, denkt rector Carin Biesterbosch van Pontes Het Goese Lyceum.

De school waarop zo’n 1500 leerlingen zitten is - net als andere - beperkt open. Dus een beperkt deel van de leerlingen is in school, de rest volgt onderwijs op afstand. Organisatorisch lastig, maar te doen vindt Biesterbosch. Dat geldt niet of nauwelijks voor de 1,5 meter. ,,Het is echt geen onwil. Maar je vraagt iets aan leerlingen wat niet in hun systeem zit.”