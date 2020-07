Zanger en dialectschrijver Engel Reinhoudt overleden

Video Voi­ce-win­naar Dax Hovius huilend te zien in nieuwe campagne: ‘Toen ik gepest werd, had dit het verschil kunnen maken’

11:02 GOES - Zanger Dax Hovius is straks overal te zien met een traan over zijn wang. Hij twijfelde niet lang om ‘ja’ te zeggen tegen de nieuwe campagne van het TEJO-huis in Goes. De winnaar van The Voice Kids is vroeger zelf gepest en denkt dat hulp van het inloophuis een verschil had kunnen maken. ,,Je kunt hier gratis binnenstappen, je wordt dan gewoon geholpen en dan komt het uiteindelijk echt wel goed”, zegt hij tegen iedereen die nu met problemen kampt.