Zanger Danny Diëgo is een bijzondere verschijning in de corona-teststraat

Jongeren­con­gres SGP stemt over histori­sche moties: rol voor vrouw in de politiek

19:16 GOES - Ook vrouwen verdienen een plek op het politieke toneel. Dat is de kern van drie moties die SGP-jongeren zaterdag inbrengen tijdens het voorjaarscongres. Jurian van der Ree, raadslid voor de SGP/ChristenUnie in Goes, stelt dat de kieslijsten moeten worden opengesteld voor vrouwen.