Vogelvereniging Zang en Kleur houdt na tien jaar weer een tentoonstelling

KAPELLE - Vogelvereniging Zang en Kleur uit Kapelle zit in de lift. Na tien jaar is er eindelijk weer een tentoonstelling en ook het aantal leden is stijgende.

Quote Willen de leden een lezing, dan krijgen ze een lezing Ed de Swart, voorzitter Zang en Kleur ,,Voor ons is het nu al geslaagd", zegt Jacco Bekenes van vogelvereniging Zang en Kleur uit Kapelle. De vereniging houdt dit weekend voor het eerst sinds tien jaar weer een tentoonstelling en het aantal inschrijvingen is boven verwachting. ,,Er komen 282 vogels van 34 inschrijvers. We waren al heel blij geweest als we de 200 zouden halen."



Bekenes (secretaris) vormt samen met Ed de Swart (voorzitter) het kloppend hart van het nieuwe bestuur dat sinds februari van dit jaar in functie is. ,,Binnen een jaar tijd zijn we gegroeid van 19 naar 23 leden", aldus De Swart. ,,We willen een vereniging zijn van en voor de leden en proberen drie à vier keer per jaar iets voor ze te doen. Willen de leden bijvoorbeeld een lezing, dan krijgen ze een lezing."

Sociale club

Zang en kleur zit dus in een positieve flow. En dat terwijl de meeste andere vogelverenigingen hun ledenbestand zien slinken. Daarom doet het nieuwe bestuur extra zijn best. Bekenes: ,,We stoppen er veel energie in, we lobbyen veel en we proberen gezelligheid te bieden. We willen er een sociale club van maken." ,,Want een beetje ouwehoeren tussen de vergadering door mag ook best wel", voegt De Swart daar aan toe.

Op voorhand is de eerste tentoonstelling in tien jaar voor de organisatoren blijkbaar al een succes. Het aantal inschrijvingen is prima. ,,Maar ook de medewerking van de ondernemers was geweldig", aldus De Swart. ,,Hier in De Vroone, maar ook bij alle andere ondernemers die prijzen hebben geschonken voor het rad van avontuur."

Verwachtingen

Al dat positivisme wekt natuurlijk wel verwachtingen. Het kan toch zeker niet zo zijn dat Kapelle weer tien jaar moet wachten op een tentoonstelling? ,,Het is een start waarbij je niet hoeft te twijfelen of je volgend jaar doorgaat", is daarop het antwoord van Bekenes. ,,Als je maar honderd of honderdvijftig vogels had gehad zou het misschien nog wat anders zijn. Maar nu is alles voor volgend jaar alweer aangevraagd en de zaal is ook al besproken."