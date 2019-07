Zanddijk Yerseke houdt ook Kapelle in zijn greep

Handhavers nemen Kamperland­se haven onder de loep

7:45 KAMPERLAND - De jachthaven in Kamperland. Een paradijs voor de pleziervaart of een broedplaats voor criminele organisaties? Het eerste, zegt de gemeente Noord-Beveland. En dat wil ze graag zo houden. Verschillende handhavers kwamen dinsdag kijken wat daarvoor nodig is.