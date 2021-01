Zanddijk heet plotseling DeBatweg. Gedeputeerde: ‘ik hoop het bordje ooit te krijgen’

Raad van State oordeelt positief over nieuw Gasthuis in Goes, sloop van het oude gebouw begint in april

13 januari GOES - De nieuwbouw van zorgcentrum Het Gasthuis in Goes kan doorgaan. De Raad van State heeft de bezwaren van twee omwonenden verworpen. ,,We hopen in april te kunnen gaan slopen’’, zegt directeur Coby Traas van Zorggoep Ter Weel.