Zanddijk bij Yerseke wordt verbreed, langer wachten ‘onaanvaardbaar voor verkeersveiligheid’

‘Politie greep terecht in bij corona­feest­jes’

2 november ‘S-HEER ABTSKERKE - De politie greep afgelopen weekend terecht in bij illegale feestjes in 's-Heer Abtskerke en Goes. Dat vinden de burgemeesters Gerben Dijksterhuis (Borsele) en Margo Mulder (Goes). ,,Goed dat er opgetreden tegen wordt."