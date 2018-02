Zak van Zuid-Beveland krijgt mountainbikeroute

Geluidsschermen in Goes staan er vóór de zomer

13 februari GOES - Komende zomer hebben omwonenden van het spoor in Goes als het goed is een stuk minder last van voorbijrijdende (goederen)treinen. Spoorbeheerder ProRail zegt dat de langverwachte geluidsschermen er nog vóór de zomer staan. Mits tegenslagen uitblijven.