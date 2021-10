Zagers in de schaduw, bedrijven krijgen groene stroom: raad wil faire kans voor zonnepanelenproject

Delta Farms heeft een aanvraag ingediend voor zonnepanelen boven de bassins. Met de zonnepanelen slaat het bedrijf drie vliegen in één klap. De zon brandt in warme periodes niet meer op het water waardoor het minder opwarmt en zagers niet dood gaan. Als het regent, wordt het zoete water opgevangen voor de boeren in de omgeving. En tot slot kan de opgewekte energie gebruikt worden voor bedrijven in de buurt. Maar het college van B&W heeft het verzoek direct afgewezen omdat het niet past in het bestemmingsplan.