Yoeri van Es filmde voor natuurfilm WAD: 'De Waddenzee is net koffie'

D66 wil helderheid over Plan Plevier

12:08 BAARLAND - Hoe zit het nu werkelijk met het Plan Plevier bij Baarland. Dat wil de fractie van D66 in Borsele weten. Dit plan voor nieuwe natuur bij Baarland is onlangs gestrand. De grondeigenaren weigeren mee te werken. Er is nooit met hen over het plan gesproken.