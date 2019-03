Yfke (10) uit Heinkenszand moet aan de bak: 25 boeken lezen voor de kinderjury

Auto rijdt tegen pui winkelpand Yerseke

5 maart YERSEKE - Een auto is vanavond tegen de gevel van een winkelpand aan de Vierstraat in Yerseke gereden. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor negen. De brandweer onderzoekt of er sprake is van instortingsgevaar. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Brandweer, politie en ambulance zijn ter plaatse gekomen. De bestuurder heeft waarschijnlijk de macht over het stuur verloren. De schade aan de gevel is groot.