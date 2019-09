Yesenaar Johan Kole knokte voor een open Oosterschelde

Agrimarkt Goes sluit op 31 oktober; eerste Zeeuwse Jumbo Foodmarkt met La Place opent op 27 november

19 september GOES - De Agrimarkt in Goes is op 31 oktober voor het laatst open. Daarna is het gedaan met de naam Agrimarkt in Goes. De winkel wordt dan omgebouwd en gaat op 27 november verder als Jumbo Foodmarkt met een La Place.