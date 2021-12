‘Yes, een pakketautomaat in Goes, maar waar staat-ie nou?’

Heel wat Goesenaren reageerden opgetogen op het nieuws dat Goes als tweede plaats in Zeeland een brieven- en pakketautomaat heeft gekregen. Wie een pakket wil versturen kan het in de automaat plaatsen, maar ook wie een pakket laat komen, kan aangeven dat het liefst op te halen bij de automaat. De ontvanger krijgt in dat geval een code waarmee het 24 uur per dag uit één van de lockers kan worden gehaald. ‘Vanaf vandaag staat de automaat in de Evertsenstraat in Goes’, liet PostNL vrijdag weten.