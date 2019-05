Yersekse dominee (29) adverteert voor gratis biecht: ‘Je hóeft niet alleen met je schuld rond te lopen’

Burgemees­ter tijdens Franse herdenking in Kapelle: ‘Waakzaam blijven om vrijheid te bewaren’

19:33 KAPELLE - Vrijheid is niet iets om als vanzelfsprekend te beschouwen. Dat zei burgemeester Huub Hieltjes van Kapelle vandaag tijdens de Franse herdenking. ,,We gaan daar wel eens aan voorbij, omdat we elke ochtend opstaan in een vrij land. Maar we moeten waakzaam blijven.’’