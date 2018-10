'Yerseke hoeft niet te balen, maar kan uitzien naar nieuw plan Zanddijk'

Gedeputeer­de en wethouder steken zonder kleerscheu­ren de nieuwe ovonde bij Kruiningen over

15:24 KRUININGEN - De gloednieuwe ovonde in de Oude Rijksweg bij Kruiningen was al een paar weken open voor verkeer; sinds vandaag is het verkeersplein ook officieel geopend. Gedeputeerde Harry van der Maas en wethouder Jaap Sinke deden dat door op een tandem een de ovale rotonde over te steken.