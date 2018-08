Yerseke by Night is fijnproeversvariant op populaire mosseldag

YERSEKE - Is de mosseldag voor het grote publiek, met Yerseke by Night mikt de organisatie op de Yersenaren zelf. En op Zeeuwen die een avondje culinair willen genieten van wat de Oosterschelde in huis heeft. Want hoe dat moet, weten ze in het vissersdorp als geen ander.