Xavier uit Gent is brandweervrijwilliger in Wolphaartsdijk: ‘Het is een passie voor mij’

Nog maar één keer naar het gemeente­huis voor verlengen van rijbewijs

26 juli KRUININGEN - Inwoners van Reimerswaal die hun rijbewijs moeten verlengen, hoeven vanaf volgende week nog maar één keer naar het gemeentehuis in Kruiningen. Als eerste gemeente in Zeeland kan in Reimerswaal het rijbewijs voortaan online worden aangevraagd en twee dagen later opgehaald aan de balie van gemeentehuis.