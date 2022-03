Wouter van Zandbrink wordt informateur in Goes

,,Zaterdagmorgen zijn alle politieke partijen in Goes op de hoogte gebracht en zij hebben allemaal hun vertrouwen uitgesproken in de informateur en het voorgestelde proces”, laat Eestermans weten. ,,We zijn blij dat we een zeer ervaren bestuurder met kennis van Zeeland en Goes hebben kunnen benoemen en hebben er alle vertrouwen in dat we met Wouter van Zandbrink een voortvarend en zorgvuldig informatieproces tegemoet kunnen zien.”