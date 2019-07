Wouter Kik kookt binnenkort in Goes. ‘Je moet een boer uit Bruinisse niet in Rotterdam zetten’

GOES - Dat hij nog eens een restaurant zou beginnen in Goes had Wouter Kik pakweg vijf jaar geleden zeker niet gedacht. Pas toen hij er ging wonen, ontdekte hij hoe leuk het er is. ,,Ik kom uit Bruinisse’’, zegt hij lachend. ,,Dan denk je sowieso dat alles buiten Bru helemaal niks is.’’