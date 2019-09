Wordt Agrimarkt Goes de eerste Jumbo Foodmarkt van Zeeland?

Man slingert met 50 kilometer per uur levensge­vaar­lijk over A58 bij Krabbendij­ke

13:23 Een 32-jarige man uit Bergen op Zoom is gistermiddag bij Krabbendijke aangehouden, nadat hij met 50 kilometer per uur slingerend over de A58 reed. De man had een jaar geleden zijn rijbewijs al moeten inleveren bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).