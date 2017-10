Woningbrand is geen toneelstukje

In de Cort van de Lindenstraat in Goes was brand ontstaan in een rijtjeswoning. Twee bewoners waren nog binnen. Dat was het scenario waar de brandweerpost Goes-Troelstralaan mee te maken kreeg. Het ging om een oefening, waarbij het bijzondere was dat die niet op de kazerne plaatsvond, maar in een woonwijk.

Door in de wijken zelf te oefenen wil de brandweer Zeeland bewoners kennis laten maken met het werk van de brandweer en aandacht vragen voor brandveiligheid in en rondom huis. De fictieve brand trok weliswaar tientallen belangstellenden, maar dat waren er hoogstwaarschijnlijk veel meer zijn geweest als er echt een rijtjeswoning in lichterlaaie zou staan. ,,U denkt misschien: dat overkomt mij niet, maar dit jaar is de brandweer in Zeeland al ruim honderd keer gealarmeerd voor een woningbrand", hield ploegleider en bevelvoerder Jan-Willem Vermeulen van de post Troelstralaan het publiek voor. Daarbij waren 17 gewonden en een dode te betreuren. ,,In de helft van de gevallen waren geen rookmelders aanwezig", aldus Vermeulen.

Geparkeerde auto's

Hij nam de wijkbewoners vanaf de melding mee in het handelen van de brandweer. Met licht- en rookeffecten leek het of het huis daadwerkelijk in brand stond, wat een aantal kinderen toch wel spannend vond. Volgens Vermeulen neemt een uitruk op zijn snelst drie tot vier minuten in beslag. Brandweermensen moeten vaak vanuit hun werk of vanuit huis eerst naar de kazerne. Gisteren leek het allemaal wat langer te duren. ,,Een ergernis van de chauffeurs is dat het soms lastig is om langs geparkeerde auto's te komen", zei Vermeulen. Van de woning stond inmiddels ook de bovenverdieping in brand, toen de tankautospuit arriveerde. De bemanning deed alles op het gemakje, om het publiek zo goed de werkwijze te laten zien. ,,We moeten alles op de tast doen, in de rook zie je geen hand voor ogen", vertelde Vermeulen. Uiteindelijk werden de twee 'slachtoffers' uit de woning gehaald.

Een toeschouwer noemde het 'toneelstuk' interessant en leerzaam. ,,Vooral dat je dus rookmelders moet hebben."

Na de oefening was er voor het publiek nog gelegenheid om vragen te stellen aan brandweerlieden en om in de brandweerauto te kijken. Ook was er informatiemateriaal over brandveiligheid in en om het huis.