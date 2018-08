Woningbrand in Goes aangestoken: politie zoekt getuigen

GOES – De woningbrand in Goes die afgelopen nacht een woning en een schuurtje aan het Rietveld in Goes verwoestte is mogelijk aangestoken. Dat laat de politie weten in een pamflet dat verspreid wordt onder buurtbewoners. De politie is nog op zoek naar getuigen.