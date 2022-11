Woningbouw op haventerrein Kats is ‘heel complexe zaak’ en dus nog lang geen gelopen race

De gemeente Noord-Beveland is al jaren in gesprek met de dorpsraad en ontwikkelaar Havendorp Kats om het verpauperde werkterrein bij de haven te transformeren tot woonwijk. In het dorp is niet iedereen daar blij mee, vooral omdat er ook recreatiewoningen komen.

Ook de gemeenteraad worstelt ermee, bleek donderdag opnieuw tijdens een raadsvergadering. In de basis is iedereen het erover eens dat het havengebied een oppepper verdient. Daar kan ook het dorp van profiteren, want Kats wil er graag woningen bij. Anderzijds is het nog onduidelijk wat er precies allemaal mag - de haven ligt aan de Oosterschelde, en dat is een Natura 2000-gebied. Daarover wordt nog overlegd met onder meer Rijkswaterstaat en het waterschap. En ook een groot pijnpunt: de ontwikkelaar doet alleen mee als die ook recreatiewoningen mag bouwen, want anders valt er niks aan te verdienen. Maar veel raadsfracties vinden het wel genoeg met het aantal vakantiehuizen op Noord-Beveland. Het maakt van het dossier een ‘complexe zaak’, zoals meerdere raadsleden constateerden.