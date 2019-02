Wolphaartsdijk vreest dat de rust voorbij is: ‘Alleen de ondernemers varen hier wel bij’

Geen lagere straf voor frauderen­de ambtenaar Goes

12:21 DEN BOSCH - Slecht verjaardagscadeau voor de vrouw die maandag 62 jaar oud werd. Het gerechtshof in Den Bosch houdt de celstraf in stand die zij, ambtenaar van de gemeente Goes, eerder kreeg van de rechtbank in Middelburg. Ze is ook in hoger beroep veroordeeld tot een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat ze dik 200.000 euro overmaakte naar zichzelf.