Wolphaartsdijk heeft een verlanglijstje voor de politiek: ‘Investeer toeristenbelasting in onze dorpen’

Als dé toeristische hotspot binnen de gemeente Goes spekt Wolphaartsdijk de gemeentekas flink met toeristenbelasting. ‘Het zou heel fijn zijn als de opbrengst of een aanzienlijk deel daarvan in onze dorpen en de recreatiezone wordt geïnvesteerd’, schrijven de Vereniging Gemeenschap Wolphaartsdijk (de dorpsvereniging) en de ondernemersvereniging in een brief aan de politieke partijen in Goes. ,,We roepen bijvoorbeeld al jaren dat de Veerweg moet worden verbeterd’’, zegt voorzitter Sjaan Huissoon desgevraagd. ,,Dat kost veel geld, maar deze en andere verbeteringen aan bijvoorbeeld het havengebied zouden van de opbrengst van de toeristenbelasting betaald kunnen worden.’’