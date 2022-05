Witte rook in Goes: nieuwe coalitie zonder CDA en VVD gaat er komen

GOES - Er is witte rook in Goes. Hoewel er nog wordt gepraat, weten PvdA/GroenLinks, Nieuw Goes, SGP/CU en Partij voor Goes het zeker: ze gaan met z’n vieren de nieuwe coalitie vormen.

,,Er is geen twijfel meer: we gaan er samen uitkomen’’, zegt Stan Meulblok van de Partij voor Goes (PvG). Volgens hem zijn de onderhandelingen, die overigens nog niet helemaal zijn afgerond, soepel verlopen. ,,Natuurlijk zijn er altijd zaken waar je als verschillende partijen anders over denkt, maar er zijn geen grote strubbelingen geweest.’’ Het is de bedoeling dat de nieuwe wethouders op 2 juni worden geïnstalleerd. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we die datum gaan halen’’, zegt Marco Eestermans (PvdA/GL), volgens wie de onderhandelingen de afgelopen weken in een goede sfeer zijn verlopen.

CDA altijd in coalitie

De komst van de nieuwe coalitie mag gerust een aardverschuiving worden genoemd, want het betekent dat het CDA (of één van haar voorlopers) voor de eerste keer sinds het ontstaan van de huidige gemeente Goes, in 1970, geen wethouder levert. Ook voor de VVD zal het wennen zijn om in de oppositie te zitten. De liberalen zaten in Goes alleen tussen 1986 en 1994 niet in de coalitie.

De verkiezingen in maart hebben alles veranderd. Door samen te gaan, hebben PvdA en GroenLinks de politiek op z’n kop gezet in Goes. Samen behaalden ze vijf zetels en werden ze de grootste partij. Nieuw Goes eindigde met vier zetels verrassend op de tweede plaats. CDA en VVD (in 2018 nog de nummers 1 en 2) werden verbannen naar de derde en vierde plaats, overigens ook allebei met vier zetels. De coalitie van CDA, VVD en SGP/CU verloor z’n meerderheid.

Ruk naar links

Met de nieuwe coalitie maakt Goes een ruk naar links. De Partij voor Goes komt tenslotte voort uit de PvdA. Nieuw Goes mag als het om sociaal beleid en natuur gaat ook aan de linkerkant van het spectrum worden geplaatst. Voor de wethouders van CDA en VVD is de komst van de nieuwe coalitie een grote teleurstelling. Joost de Goffau en Cees Pille werden nog maar twee jaar geleden wethouder, als opvolgers van respectievelijk Derk Alssema en Loes Meeuwisse. Ze wilden graag doorgaan, maar moeten nu vertrekken. Een datum voor hun afscheidsreceptie is ondertussen al geprikt.

Naast de burgemeester is wethouder André van der Reest het enige collegelid dat blijft zitten. De raadsleden Martijn Vermeulen en Stan Meulblok worden wethouder voor respectievelijk Nieuw Goes en PvG. PvdA/GL haalt in de persoon van Joan Veldhuizen een wethouder van buiten Zeeland. Het is voor het eerst sinds 2006 dat Goes vier wethouders krijgt. De afgelopen zestien jaar waren het er steeds drie.