Wissenkerkenaar moet boete en smartengeld betalen voor belediging en bedreiging van agent

Sija uit Goes heeft puberzoons met autisme voor wie de zorgboerde­rij onmisbaar is: ‘Bezuinig er alsje­blieft niet op’

18 augustus GOES - Dat de gemeente Goes het mes zet in zorgboerderijen gaat Sija van Baalen te ver. De Goese moeder begon een petitie om die bezuiniging terug te draaien. Haar twee zoons hebben veel baat bij de opvang op zorgboerderij Hosvazze. ,,Ik hoop dat de burgemeester er zelfs eens gaat kijken.”