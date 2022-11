Wiskerke Onions legt nieuw zonnepark nabij A58 aan

recensie Van nudist tot Blondie; Tineke Schouten is weer ‘koningin van de typetjes’ in Goes

Veertig jaar geleden schreef Tineke Schouten een lied over een vrouw die beroemd wilde worden. Met de hit ‘Lenie van de Takkenstraat’ brak ze in 1982 in het plat Utrechts landelijk door. De ‘Koningin van de Typetjes’ speelt sindsdien voor uitverkochte zalen, zo ook donderdagavond in Theater de Mythe in Goes.

13 november