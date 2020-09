Wisenten, runderen en paarden vormen perfecte drie-eenheid op de Slikken van de Heen

Lezers helpen lezers Pol werd overstelpt met reacties. Nu kan hij zijn foto’s zelf ontwikke­len

25 augustus GOES - Elke dag verschijnen in deze krant oproepjes van lezers die op zoek zijn naar allerlei zaken. Wat is het verhaal achter deze oproepjes? En is het gelukt om het gevraagde te bemachtigen? Vandaag: Peter Sangster (62) uit Goes die op zoek ging naar een Doka-inrichting voor zijn 17-jarige zoon Pol.