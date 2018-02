'Wirrom sti ik d'r nie in?', Rinus Sinke presenteert Boerderijenboek deel 2

KRABBENIJKE - Complimenten in overvloed voor het eerste boerderijenboek van Rinus Sinke. De enige kritiek kwam van boeren die níet in het boek stonden. Speciaal voor hen is nu deel 2 verschenen. Het boek is vrijdag gepresenteerd bij uitgever Drukkerij Van Velzen in Krabbendijke.

,,Wirrom sti ik d'r nie in?" Dat was de vraag die Rinus Sinke uit Oostdijk meer dan eens te horen kreeg nadat veertien maanden geleden Boerderijen met hun bewoners in Oost Zuid-Beveland verscheen.

De geboren en getogen inwoner van Oostdijk heeft de handschoen opgenomen. Vrijwel direct na het verschijnen van het boek, begon hij aan deel 2. Dat viel niet altijd mee. ,,In deel 1 staan alle makkelijke boerderijen, waar veel informatie over te vinden is."

De boerderijen die in het gepresenteerde boek aan de orde komen, kostten heel wat meer graafwerk en gesprekken. Dat zit 'm dan met name in het compleet krijgen van de historie. Sinke: ,,Neem nu zo'n bedrijf als Fruvo, het fruitteeltbedrijf van de familie Vogelaar in Krabbendijke. Dat is begonnen aan de Oostweg, maar later zijn daar zoveel wisselingen in de directie geweest..."

Sinke kreeg bij zijn spitwerk hulp van allerlei 'stromannetjes', zoals hij ze zelf noemt. Zo hielp Wim van Gorsel uit Rilland (voorzitter van ZLTO afdeling Oost Zuid-Beveland) hem aan contacten en assisteerde amateurhistoricus Sjaak van Loo uit Kruiningen hem met het zoeken en inscannen van foto's. Het leidde tot zoveel informatie en foto's dat deel 2 aanzienlijk dikker is geworden dan deel 1, ook al staan er de helft minder boederijen in.

Burgemeester José van Egmond van Reimerswaal heeft al veel plezier beleefd aan deel 1. ,,Het was echt puzzelen voor mij. Bij elke boerderij vroeg ik me af of ik daar al was geweest en bij bekende namen of de mensen die ik heb leren kennen soms familie van hen zijn."

Van Egmond, die het eerste exemplaar in ontvangst nam, complimenteerde Sinke met zijn aanpak. ,,Deze boeken gaan eigenlijk helemaal niet over boerderijen, maar over de levens van mensen die op die boerderijen hebben gewerkt en geleefd. Je hebt heel mooi die stenen gebruikt als leidraad om die verhalen te vertellen."

Van Egmond daagde Sinke meteen uit voor een deel 3. ,,Ik weet niet of ik daar nog de wijsheid en kracht voor heb, daar moet ik nog eens over prakkiseren."