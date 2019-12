Winter of zomer, het Kwedams Bluesfestival doet 't altijd goed

Het is pas sinds een jaar of vijf dat er weekendkaarten voor het zomerfestival al in de verkoop gaan tijdens de winterse variant. Maar die methode is een doorslaand succes, zegt organisator Peter Kempe. ,,Daar komen absoluut mensen op af, want op 1 januari kun je pas kaarten op de website en hier in het dorp kopen. Maar het wordt steeds moeilijker om dan aan kaarten te komen. Vorig jaar waren we binnen twee dagen uitverkocht.”

Kempe kan, net nadat hij het feestje onder de Kwedamse klok het publiek al opzwepende opende, zijn verhaal niet even ongestoord doen. Staand net voor de ingang komen er om de haverklap feestgangers aan die hem groeten, een hand geven of op de schouder slaan. Of ze ‘ier motte weze’, vraagt een fanatiek festivalbezoeker met een vette grijns. Het indoorfestival is typisch zo'n feestje waarbij de deuren van het dorpshuis wijd open staan en de jassen die niet meer aan de haakjes kunnen onder de kapstokken, in de vensterbanken of onder een tafel zijn gelegd. De auto? Zoek maar een plekje ergens in het dorp. Rondom De Burcht is het in ieder geval vol.

Jan-Pieter Goense komt net na achten aangestiefeld. ‘’Natuurlijk’ is hij er ook weer bij, vertelt hij. ,,Ik woon een dorpje náást Bluestown Kwadendamme. Dus ben ik ook verplicht om te komen!" Slechts een keer miste hij het festival. Dat was toen zijn dochter in het ziekenhuis lag. ,,Ook in de winter ben ik er altijd. Blues, dat zit in je of niet. In mij zit het." Het moet wel gek lopen wil hij aan het einde van de avond zonder kaarten voor het zomerfestival naar buiten gaan, zegt hij lachend. ,,Ik kijk er altijd naar uit.”