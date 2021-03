Winkelwagentjes in Goes houden keurig afstand...

Weinig steun voor vuurwerk­ver­bod in Reimers­waal

17 maart KRUININGEN - Een totaalverbod op alle vormen van vuurwerk is nog ver weg in de gemeente Reimerswaal. Ondanks dat de schade aan gemeentelijke eigendommen afgelopen jaarwisseling is verdubbeld, is geen enkele andere partij enthousiast over het voorstel van de SGP om vuurwerk te verbieden.