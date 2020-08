Winkeltje van Isa (12), Mares (10) en Madelief (7) overhoop gehaald - maar zusjes laten zich niet kisten

Jongetje gewond bij botsing met twee auto's in Kruiningen

9 augustus KRUININGEN - Op de Polderweg in Kruiningen zijn zondagmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Het gaat om een oldtimer Jaguar en een BMW. Een jongetje dat in de BMW zat is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend.